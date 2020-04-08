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ЕС ввел кризисное регулирование торговли лекарствами

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия утвердила в среду правила, которые призваны гарантировать снабжение медикаментами граждан ЕС по доступным ценам на время кризиса с коронавирусом.

"Мы попросили национальные правительства (стран ЕС) снять любые запреты на экспорт медикаментов", - сообщила в своем телеобращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Такие ограничения, - отметила она, - могут привести к нехватке в других регионах ЕС. Важно также не делать запасов медикаментов. Это мешает лекарствам доходить до аптек и больниц, где они нужны".

Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость увеличить производство медикаментов в ЕС. Промышленность должна реорганизовать свои цепочки поставок и производство. В качестве поощрения глава исполнительной коллегии ЕС обещала промышленникам некоторые регуляционные послебления или облегчение доступа к госпомощи.

Она призвала страны ЕС ограничить торговлю онлайн основными медикаментами, используемыми для лечения коронавируса, чтобы обеспечить тех, кто больше в них больше нуждается.

ЕС

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