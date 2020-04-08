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Полиция Киева получила сообщение о минировании корпуса больницы, где лечат больных с коронавирусом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Киеве полиция получила сообщение от неизвестных о минировании Александровской больницы, где лечат больных с коронавирусом.

"Только-что на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 03:00 ночи произойдет взрыв" - говорится в сообщении, на официальной странице "Киев оперативный" в фейсбуке в среду вечером.

Полиция отправилась в больницу для проверки.

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