Полиция Киева получила сообщение о минировании корпуса больницы, где лечат больных с коронавирусом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Киеве полиция получила сообщение от неизвестных о минировании Александровской больницы, где лечат больных с коронавирусом.

"Только-что на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 03:00 ночи произойдет взрыв" - говорится в сообщении, на официальной странице "Киев оперативный" в фейсбуке в среду вечером.

Полиция отправилась в больницу для проверки.