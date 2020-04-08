Макрон намерен продлить мер самоизоляции в стране

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон собирается объявить соотечественникам, что решил не завершать 15 апреля действие ограничительных мер, нацеленных на борьбу против коронавируса COVID-19, сообщают в среду вечером парижские СМИ со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

О продлении мер, включающих режим самоизоляции для жителей страны, Макрон намерен сообщить вечером 13 апреля в ходе телеобращения. Пока что власти Франции не определились с тем, на какой срок они будут продлевать самоизоляцию.

Ранее на этой неделе премьер страны Эдуар Филипп предупредил французов, чтобы они не надеялись на скорое снятие ограничений.