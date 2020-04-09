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В Грузии неизвестный перечислил $31 млн в фонд борьбы с COVID-19

Сумма, собранная фондом, увеличилась в пять раз

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Грузии сумма, собранная в созданном по инициативе правительства для борьбы с COVID-19 фонде в ночь на четверг увеличилась более чем в пять раз после того, как от неизвестного источника было зачислено 100 миллионов лари (более $ 31 млн).

Как сообщает грузинский Первый канал, в последний раз, в среду, на сайте фонда была указана сумма более 23 млн лари (более $ 7 млн), а сейчас она составляет 124 543 899 лари (более $ 39 млн).

По приведённой телеканалом одной из версий, которая распространилась в социальных сетях, 100 млн лари зачислил на счет фонда StopCov председатель правящей в стране партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили, однако официальной информации, которая бы это подтверждала, пока нет.

Ранее члены грузинского правительства, парламентарии, а также президент Саломе Зурабишвили заявили, что будут перечислять в фонд борьбы с коронавирусом ежемесячно треть своих зарплат. Целью данного фонда является, в основном, оказание помощи уязвимым группам населения в период вспышки коронавируса. Средства в фонд могут пожертвовать как организации, так и рядовые граждане.

Грузия коронавирус

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