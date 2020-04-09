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ВОЗ напомнил о необходимости гигиены рук для предотвращения распространения COVID-19

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Понимая, что путь вирус COVID-19 передается от человека к человеку либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает всех уделить особое внимание вопросу гигиены рук, сообщает в четверг сайт Роспотребнадзора.

"В этой связи ВОЗ выпустил Временные рекомендации по улучшению практики гигиены рук для предотвращения трансмиссии вируса COVID-19. Гигиена рук рассматривается в документе как одна из ключевых мер по повышению профилактики передачи и распространения в сообществе нового коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендации были подготовлены для использования специалистами в области общественного здравоохранения, профилактики и контроля за распространением инфекций.

Документ также содержит рекомендации для стран-членов ВОЗ по обеспечению всеобщего доступа к средствам гигиены рук, включая их обязательное использование при входе и выходе из любого общественного транспорта, коммерческих организаций и государственных учреждений.

ВОЗ коронавирус

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