Рейс, которым из Сеула должны были вывезти застрявших россиян, отменен

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Запланированный на четверг рейс авиакомпании "Аврора", которым во Владивосток должны были вывезти из Сеула застрявших в Южной Корее российских туристов, отменен, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

"На данные момент отменен. По предварительной информации, авиакомпания пока не получила разрешение (на выполнение рейса - ИФ)", - сообщили в пресс-службе.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает комментарием авиакомпании.

Как сообщалось, застрявших из-за коронавируса в Сеуле (Республика Корея), планируют вывезти в четверг двумя чартерными рейсами авиакомпании "Аврора".

Ранее сообщалось, что в Республике Корее находятся 300 российских туристов, в том числе 10 сахалинцев. Возвращения домой в Таиланде ожидают 26 тыс. россиян, в том числе более 20 сахалинцев. Они записали коллективное видеообращение к областному правительству с просьбой помочь им вернуться домой. С просьбой о помощи в возвращении на родину в представительство МИД РФ в Южно-Сахалинске также обратились сахалинские туристы, застрявшие на о. Фиджи, в Малайзии и в Казахстане.