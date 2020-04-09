Украина с 15 апреля вводит спецпошлину в 65% на импорт некоторых марок угля из РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Специальная пошлина в размере 65% на импорт из Российской Федерации угля с рядом исключений вводится на Украине с 15 апреля, свидетельствует обнародованное постановление украинского правительства.

Исключениями, в частности, являются: уголь марки "А" (антрацит), битуминозный уголь и коксующийся уголь для металлургической промышленности, а также уголь марки "П" (постный) для производителей электрической и тепловой энергии.

Согласно тексту документа, введение специальной пошлины на импорт электрической энергии, что планировалось ранее, не предусматривается.