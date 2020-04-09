Посол Молдавии в Швейцарии покинула своей пост и перешла работать в ВОЗ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В разгар пандемии коронавируса Посол Молдавии в Швейцарии покинула своей пост и перешла работать в ВОЗ. Об этом пишут в четверг молдавские СМИ.

В пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии корреспонденту "Интерфакса" сообщили, что Посол в Швейцарии Оксана Доменти подала заявление об увольнении, но в настоящее время находится в отпуске. "Посольством управляет временный поверенный в дела Молдавии в Швейцарии Юлиан Григорицэ. После завершения отпуска Доменти будет освобождена от должности, согласно поданному заявлению", - сообщили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже объявила о том, что Оксана Доменти переходит на работу в должности старшего советника регионального директора ВОЗ. С 1 февраля 2020 года директором Европейского регионального бюро ВОЗ является Ханс Анри Клюге.

Еще будучи послом РМ, Оксана Доменти была названа в качестве одного из спикеров Дельфийского экономического форума, мероприятия, запланированного на 5-8 марта 2020 года, но перенесенного на июнь из-за пандемии коронавируса. "До вступления во Всемирную организацию здравоохранения в Европе Оксана Доменти работала послом, постоянным представителем Республики Молдова при Отделении ООН, ВТО и других международных организациях в Женеве и послом Республики Молдова в Швейцарии (2018-2020 годы)", - отмечается на сайте форума.

Доменти была назначена послом Молдавии в конце 2018 года. За год до этого, в декабре 2017 года он сложила мандат депутата парламента от Партии коммунистов в связи с переходом на работу в структуры ВОЗ. До этого, на протяжении более десяти лет она была депутатом, председателем парламентской комиссии по здравоохранению и социальным вопросам, а также советником по социальным вопросам президента Молдавии Владимира Воронина.