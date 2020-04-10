Украина вышла из отопительного сезона с рекордными за последние 30 лет запасами газа

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Украина завершила отопительный сезон 2019/2020 годов с рекордными за последние 30 лет запасами природного газа в ПХГ, которые по состоянию на 7 апреля составляли 15,8 млрд куб. м, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

За последние три десятилетия ближе всего к указанному показателю Украина также была по итогам отопительного сезона 2008/2009 годов. Из него государство выходило с запасами в 15,4 млрд куб. м.

Показатель объема газа в ПХГ по итогам 2019/2020 годов превышает показатель предыдущего сезона на 45%, отмечает НАК, при этом погодные условия позволили прекратить отбор газа из ПХГ и начать сезон закачки газа еще в марте, тогда как в 2019 году закачка началась в апреле.

"Мы создали значительные запасы природного газа в хранилищах на случай прекращения транзита в 2020 году. Это усилило позицию Украины в переговорах о новом контракте на транзит и помогло достичь выгодных условий для Украины. Сегодня мы сталкиваемся с новым вызовом для энергетической стабильности, но значительные запасы газа в ПХГ помогут нам пройти и этот кризис", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

По данным АО "Укртрансгаз", Украина с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года снизила запасы природного газа в ПХГ на 27,4% (на 5 млрд 974,36 млн куб. м) - до 15 млрд 809,32 млн куб. м.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами в 21 млрд 783,68 млн куб. м.

Мо ск