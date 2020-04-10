"Аэрофлот" 11 апреля вывезет россиян из Бангкока в Москву и Петербург

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" 11 апреля вывезет из Бангкока россиян в Санкт-Петербург и Москву, в дальнейшем планируются рейсы в другие регионы России, сообщило в пятницу посольство РФ в Таиланде.

"11 апреля запланирован рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU273 по маршруту Бангкок - Санкт-Петербург - Москва (ориентировочное время вылета - 12:00)", - говорится в сообщении дипмиссии.

"К перевозке допускаются только граждане России, которые проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - уточняет посольство.

В сообщении отмечается, что также прорабатывается следующий график вывозных рейсов: 12 апреля - рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Бангкок - Красноярск, 14 апреля - рейс авиакомпании S7 Airlines по маршруту Бангкок - Иркутск".

Еще один рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Бангкок - Иркутск - Казань - Уфа намечен на 16 апреля.

Посольство уточнило, что "указанная информация носит предварительный характер".