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В Великобритании обанкротился поставщик передвижных туалетов для статусных мероприятий

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Компания John Anderson Hire, поставляющая передвижные туалеты, объявила о банкротстве после того, как в Великобритании из-за пандемии коронавируса отменились крупные спортивные и общественные мероприятия, пишет The Telegraph.

John Anderson Hire с 2018 года является поставщиком королевского двора. Компания предоставляет мобильные туалеты для фестивалей и спортивных мероприятий, включая королевские скачки в Аскоте, регби на стадионе "Туикенем" и автогонки в Брэндс-Хэтч.

Недавно она обеспечивала туалетами финал танцевального шоу Strictly Come Dancing (в российском варианте - "Танцы со звездами").

Однако сейчас вся светская жизнь в Великобритании замерла из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением COVID-19.

Великобритания COVID-19 коронавирус

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