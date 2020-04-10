Трамп заявил о согласии Мексики сократить добычу нефти на 100 тыс. б/c

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тыс. б/с в рамках международных усилий по решению проблемы низких цен на этот энергоресурс, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

При этом, по словам Трампа, США готовы "оказать помощь Мексике" в преодолении негативных последствий такого решения.

"Они нам вернут деньги, когда будут готовы сделать это", - добавил президент США.

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