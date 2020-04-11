Во Франции за сутки умерли более 350 пациентов с коронавирусом

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Во Франции из-за коронавируса за минувшие сутки умерли 353 человека, сообщил на ежедневном брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон. Общее количество жертв в стране на вечер субботы составило 13 832 человека.

Из общего число умерших от заражения коронавирусом 8 943 пациента умерли в больницах и 4 889 человек – в домах престарелых.

С начала эпидемии в стране насчитывается 93 790 случаев заражения COVID-19.

В реанимационных отделениях, по последним данным, находятся 6 883 пациента. Это чуть меньше, чем сутками раньше. И такая тенденция уменьшения, отметил Саломон, наблюдается третий день подряд. Он констатировал, что Европа остается центром пандемии.