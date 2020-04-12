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Число жертв коронавируса в США превысило 20 тыс. человек

Число жертв коронавируса в США превысило 20 тыс. человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - США опередили Италию по числу смертей от коронавируса и стали самой пострадавшей от этого заболевания страной, сообщает "Би-би-си".

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах от заболевания скончались более 20 тыс. человек. Смерти зафиксированы во всех штатах кроме Вайоминга.

В Италии на утро воскресенья умерли 19 468 человек.

Этого показателя США достигли вскоре после того, как в стране за один день от COVID-19 умерли более 2 тыс. человек. В штатах официально зарегистрированы 529 951 заболевший.

Самая сложная ситуация складывается в штате Нью-Йорк, где заболели более 180 тыс. человек. Губернатор Эндрю Куомо отметил, что смертность в штате стабилизировалась: цифры все еще высокие, но они не растут.

В субботу, 11 апреля, во всех штатах страны впервые истории были объявлены режимы "масштабного бедствия".

Как напоминает ABC News, 31 марта Белый дом объявлял, что смертность от COVID-19 в стране составит от 100 тыс. до 240 тыс. Но тогда же Институт показателей и оценки здоровья при Университете имени Вашингтона оценивал этот показатель в 84 тыс. умерших. Позднее этот же Институт пересмотрел оценку и уже объявлял о прогнозируемых 60 тыс. погибших.

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