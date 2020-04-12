Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Белоруссию из-за пандемии COVID-19

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Узбекистан направил гуманитарную помощь в Белоруссию для поддержки в борьбе с распространением нового коронавируса COVID-19, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе узбекского правительства.

В состав груза вошли медицинские маски и перчатки, защитные комбинезоны, антисептики и другие предметы медицинского назначения, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Груз с гуманитарной помощью отправлен в Минск на самолете министерства обороны Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Узбекистан для поддержки в борьбе со вспышкой коронавируса оказал гуманитарную помощь КНР, Ирану, Афганистану, Киргизии и Таджикистану.