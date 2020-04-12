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Путин провел телефонный разговор с Трампом и Королем Саудовской Аравии

Стороны обсудили ситуацию на нефтяных рынках и вопросы стратегической безопасности

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидерами была поддержана достигнутая в рамках "ОПЕК плюс" договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договоренность вступает в силу", - говорится в сообщении.

Состоялся также отдельный телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом.

"Продолжен обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках. Еще раз отмечено большое значение сделки в формате "ОПЕК плюс" о снижении нефтедобычи", - добавили в пресс-службе.

Были рассмотрены также актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности.

"Владимир Путин поздравил Дональда Трампа и американских христиан с отмечаемым ими сегодня праздником Пасхи", - добавили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что "условлено о продолжении контактов между руководителями Российской Федерации, США и Королевства Саудовская Аравия".

Россия США Саудовская Аравия

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