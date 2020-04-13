Глава минэнерго США заявил, что нефтепром США станет сильнее после кризиса

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что нефтяная промышленность США скоро восстановится и станет сильнее, чем когда-либо.

"Сегодня, благодаря лидерству президента Трампа, Россия и Саудовская Аравия завершили историческую сделку, положив конец ценовой войне, которая вызвала беспрецедентную неопределенность на мировых нефтяных рынках", - говорится в заявлении Бруйетта.

"Я воздаю должное президенту за его решительное лидерство и всем сторонам за то, что они пришли к консенсусу, который принесет пользу странам во всем мире, которые испытывают на себе последствия этой серьезной рыночной нестабильности", - добавил он.

По его словам, при администрации Дональда Трампа Америка вступила в "историческую эру роста производства энергии".

"В то время как нарушение спроса, вызванное COVID-19, и ценовая война сильно повредили промышленности, я уверен, что она скоро восстановится и станет сильнее, чем когда-либо прежде", - отметил министр энергетики США.

В рамках сделки ОПЕК+ 23 страны обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн б/с. На телеконференции в воскресенье 12 апреля участники поспешили заключить сделку до открытия рынков нефти в понедельник, так как ожидали, что цены на нефть упадут в понедельник, если соглашение не будет заключено.