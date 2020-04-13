Белорусские сельчане в медицинских масках удивили Лукашенко

Президент считает, что граждане республики начали перегибать с мерами индивидуальной защиты на фоне пандемии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы начинают перегибать с использованием мер индивидуальной защиты на фоне распространения коронавируса; Лукашенко, в частности, выразил недоумение в связи с тем, что белорусы носят носят медицинские маски в сельской местности.

"Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один (ветер такой, погода сейчас хорошая сухая) и маска на лице", - сказал Лукашенко на совещании в понедельник. Президента цитирует госагентство БелТА.

"Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?", - продолжил глава государства.

Кроме того, Лукашенко заявил, что в ближайшее время намерен посетить места производства защитных средств. "Я найду время побывать там, где сочту нужным. И спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски. Сейчас маски и прочее - бахилы, очки, щитки - стоят бешеных денег. Цены подскочили", - отметил он.

"Нам сегодня уже предлагают разные страны: и это у нас купите, и это, и это... А мы то, что можем сделать сами и деньги оставить у себя в стране, втридорога начинаем покупать за ее пределами. Я имею в виду средства защиты: маски, респираторы и так далее", - добавил президент.