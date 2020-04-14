В Париже предложили временно переделать бульвары в велодорожки после самоизоляции

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар во вторник заявил, что знаменитые центральные бульвары столицы могут быть на время переделаны в велодорожки после того, как в стране будут отменены ограничительные меры на передвижение из-за коронавируса.

"Чтобы избежать массового и одновременного возвращения людей к использованию общественного транспорта, мы работаем над возможностью создания временных велодорожек", - сказал Грегуар во вторник в эфире телеканала БФМ-Пари.

По его словам, такая инициатива позволит разгрузить общественный транспорт и снизить риск распространения коронавируса. Также предполагается, что это ускорит развитие велоинфраструктуры.

"Мы работаем над этим уже некоторое время. В ближайшие недели мы сможем говорить конкретнее об этом проекте", - добавил первый заместитель мэра французской столицы.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будет продлен до 11 мая. После этой даты, по его словам, власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов - возобновление работы учебных заведений.

Он отметил, что те компании, которые способны работать, выполняя при этом действующие санитарные правила, должны продолжать это делать. "Страна продолжает жить", - уверен Макрон.

Французский лидер предупредил, что будет работать над оказанием дополнительной помощи бизнесу и наименее обеспеченным слоям населения. В особенности он намерен помогать гостиницам, ресторанам, туристическому сектору, так как они не смогут быстро восстановиться от кризиса.

Масштабные публичные мероприятия во Франции будут запрещены минимум до середины июля.