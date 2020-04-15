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Apple представила iPhone SE с дизайном восьмерки и производительностью iPhone 11

Apple представила iPhone SE с дизайном восьмерки и производительностью iPhone 11
Фото: Apple

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Apple представила второе поколение iPhone SE c 4,7-дюймовым экраном, с кнопкой "Домой", одной камерой и мощным процессором, сообщает Techcrunch.

Новый SE выглядит, как iPhone 8, вышедший в 2017-ом году. Диагональ экрана 4,7 дюйма. Новый iPhone получил Retina HD-дисплей с разрешением 1334×750 пикселей. Благодаря функции TrueTone температура экрана может меняться в зависимости от внешней среды. У дисплея имеется виброотдача Haptic Touch.

Кнопка "Домой" оснащена сенсором отпечатка пальца Touch ID в нижней части передней панели. Это датчик второго поколения, поэтому должен будет работать быстрее предшественника. В новом SE нет функции разблокировки телефона с помощью системы распознавания лиц.

Корпус выполнен из алюминия и защищен от влаги и пыли по стандарту IP67: телефон не должен выйти из строя, если окажется в воде на метровой глубине и пробудет там до получаса. Задняя крышка смартфона стеклянная.

Новинка оснащена процессором A13 Bionic, который установлен во флагманские модели iPhone 11 и 11 Pro. Процессор в 2,4 раз производительнее чипа A9, стоявшем в первом поколении SE, которое вышло на рынок в 2016 году.

Телефон поддерживает две SIM-карты - физическую и eSIM.

Новый iPhone SE оборудовали только одной задней широкоугольной камерой на 12 мегапикселей с диафрагмой f/1.8. При съемке людей предусмотрен портретный режим для задней и фронтальной камеры. Передняя камера смартфона на 7 мегапикселей с диафрагмой f /2.2. Основная камера аппарата может снимать видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, а также поддерживает режим Smart HDR второго поколения, как у iPhone 11 - эта функция помогает лучше обрабатывать изображения. Улучшенный Smart HDR в новом iPhone SE сможет снимать не только с разной экспозицией, но и определять баланс белого и объекты в кадре. Благодаря этому фотографии на новом аппарате должны будут получаться без бликов и с большим количеством деталей.

Телефон поддерживает беспроводную зарядку и быструю проводную зарядку на мощности до 18 ватт.

Смартфон будет доступен в белом, черном и красном цветах, но передняя панель во всех версиях будет черной.

В США предзаказ на новую модель начнется 17 апреля. В России оформить предзаказ можно будет с 23 апреля, в продаже телефон появится 24 апреля.

В РФ версия с 64 ГБ встроенной памяти будет стоить 39990 рублей (в США - $399), версия с 128 ГБ - 44990 рублей, смартфон с 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 53990 рублей.

Apple iPhone SE

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