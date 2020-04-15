Шеф Пентагона заявил о попытке российского самолета войти в воздушное пространство США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что вызовы в адрес США на фоне коронавируса не исчезли и, в частности, упомянул попытку российского самолета войти в американское воздушное пространство.

"Как вы знаете, Северная Корея проводит испытания оружия, у нас был российский самолет, который пытался проникнуть в наше воздушное пространство, мы продолжаем вести борьбу с терроризмом в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане, мы работаем в Ираке, пытаемся сдержать Иран", - сказал он в интервью телеканалу Fox news, отвечая на вопрос, не пытаются ли соперники США воспользоваться в своих интересах ситуацией с коронавирусом.

В то же время Эспер не стал уточнять детали относительно "российского самолета".

9 апреля телеканал CNN со ссылкой на данные Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД) сообщил, что США подняли истребители F-22 для сопровождения двух российских противолодочных самолетов Ил-38 возле Аляски. Сообщалось, что российские самолеты вошли в зону идентификации ПВО Аляски. При этом нарушения воздушного пространства ни США, ни Канады отмечено не было.

По данным CNN, российские самолеты были "перехвачены" в районе Берингова моря севернее Алеутских островов.

В тот же день Тихоокеанский флот РФ сообщил, что российские противолодочные самолеты Ил-38 выполнили в ходе учения полеты на максимальный радиус действия. По маршруту следования самолёты Ил-38 сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31.

Учение провел смешанный авиационный полк Краснознамённого объединенного командования войск и сил на северо-востоке России. Отрабатывалось применение противолодочных самолетов Ил-38 и транспортных самолётов Ан-12 и Ан-26 для ведения воздушной разведки, поиска различных целей в море. Противолодочные самолёты использовали радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения, а также условно применили противолодочное вооружение.

Ил-38 - дальний противолодочный самолет. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки и поисково-спасательных операций.