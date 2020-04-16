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Военный самолет потерпел крушение под Карагандой

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВВС Казахстана упал под Карагандой, экипаж жив, сообщило министерство обороны республики в четверг.

"Инцидент произошел южнее аэродрома Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Летчики направили самолет от населенного пункта и катапультировались, они живы, сообщили в министерстве. Приказом министра обороны Казахстана назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия.

В управлении здравоохранения Карагандинской области "Интерфаксу" сообщили, что двое летчиков, катапультировавшиеся из самолета, пострадали. Их доставили санавиацией в одну из больниц Караганды, сказали в ведомстве.

"Состояние у одного из пострадавших удовлетворительное, у другого средней степени тяжести. Получают необходимое лечение", - отметили в облздраве.

По данным СМИ, у Казахстана есть около 20 МиГ-31.

МиГ-31 - советский и российский двухместный самолет, истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.

Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал".

МиГ-31 Казахстан Караганда Карагандинская область

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