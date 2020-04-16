Суд США закрыл "узбекское дело" в отношении VEON

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Суд в феврале 2020 года удовлетворил ходатайство Минюста США о закрытии дела в отношении VEON по "узбекскому делу", говорится в материалах телеком-холдинга.

Антикоррупционное расследование деятельности Vimpelcom (прежнее название VEON) в Узбекистане длилось с 2014 года. По утверждению американских властей, VEON был замешан в многомиллионных взятках структурам, связанным с семьей бывшего президента Узбекистана, для выхода на телекоммуникационный рынок страны. Компания заплатила по итогам расследования $795 млн штрафа.

В 2016 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ввела наблюдение за холдингом, оно продлилось до октября 2019 года.

В результате мониторинг подтвердил соблюдение компанией необходимых требований и соответствие антикоррупционным стандартам, писали в VEON. Тогда же Минюст США направил в суд ходатайство об отклонении обвинений, выдвинутых в рамках антикоррупционного преследования VEON.