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В Великобритании за сутки скончались более 850 человек с коронавирусом

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Великобритании зафиксированы еще 861 летальных исходов пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на британский Минздрав.

Кроме того, выявлено 18 тыс. 665 новых случаев заражения.

Таким образом, с начала эпидемии в Великобритании диагностировали 103 тыс. 93 случая заражения, а 13 тыс. 729 инфицированных скончались. Всего тесты на коронавирус, уточняет Sky News, были проведены 417 тыс. 649 раз, однако в общую статистику тестированных вошли и те лица, которые сдавали анализы не по одному разу.

В то же время Sky News утверждает, что "теперь есть устоявшаяся точка зрения", согласно которой истинная смертность в Великобритании от COVID-19 гораздо выше, нежели по информации, поступающей из больниц. Так, отмечает телеканал, по последним данным Национальной статистической службы, на самом деле в марте в Англии и Уэльсе было на 75% больше летальных исходов, связанных с коронавирусом, чем фигурировало в правительственных сводках.

При этом более половины из этих случаев имели место в домах престарелых и хосписах, добавляет телеканал.

Великобритания COVID-19 коронавирус

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