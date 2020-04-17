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Германия зафиксировала снижение динамики распространения коронавируса в стране

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав ФРГ и Институт Роберта Коха, изучающий инфекционные заболевания, фиксируют снижение скорости распространения коронавируса в стране, об этом в пятницу сообщил глава министерства Йенс Шпан.

"Стратегия подавления вируса показывает успехи, и уровень заражения вместо динамического стал линейным", - сказал Шпан журналистам в Берлине.

Речь идет о динамике с начала вспышки коронавируса в стране. Как отметил Шпан, по данным на пятницу, распространение вируса "снова поддается контролю".

По информации Института Роберта Коха, коэффициент репродуктивности вируса впервые составил 0,7. Это значит, что в среднем, десять заболевших заражают семь новых людей, в начале марта от 10 заболевших заражались 30 человек.

По данным на 17 апреля, в Германии выявлено 133 830 случаев заражения коронавирусом, 3 868 человек скончались.

Минздрав Германия Йенс Шпан Институт Роберта Коха Коронавирус

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