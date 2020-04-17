В сирийском Курдистане сообщили о гибели первого пациента с COVID-19

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В администрации сирийского Курдистана подтвердили в пятницу первый в регионе летальный исход вследствие заражения COVID-19, сообщает медиа-группа Rudaw Media Network.

В заявлении администрации сказано, что 53-летний мужчина из города Эль-Хасака скончался еще 2 апреля. Сначала пациент был госпитализирован в частную клинику, позже его перевели в государственную больницу в городе Эль-Камышлы. Его планировали перевести в больницу в Дамаске, чтобы сделать анализы, но мужчина до этого момента не дожил.

"Мы отправляем в центральную лабораторию Дамаска образцы многих случаев, в отношении которых у нас есть подозрения о наличии у пациента вируса, но до сих пор нам не сообщали о каких-либо положительных пробах", - заявил в комментарии Rudaw Media Network врач Омар аль-Акуб.

По данным министерства здравоохранения Сирии, сейчас в стране зафиксировано 38 случаев заражения COVID-19 и два летальных исхода. Вылечились пять пациентов.