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Зеленский отверг возможность недоверия к нему в обществе

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский считает, что общество продолжает доверять ему и нынешней украинской власти.

"Я не думаю о том, что у нас будет вспышка недоверия ко мне или к власти в целом. Я не думаю о рейтингах, честно говоря. Являются ли они показателем доверия к лидеру? Если говорить о доверии к лидеру, то мы сейчас видим, что доверие ко мне достаточно высокое. Там где-то 55-56%. Доверие выше, чем оно было у меня после первого тура, намного больше", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

При этом Зеленский отметил, что власти нужно больше работать, чтобы люди на Украине чувствовали себя и жили лучше.

"Действительно, люди доверяют президенту, и очень часто хотят от него шагов, которые должны делать правительство, депутаты... Я сейчас не перекладываю ответственность. Мы сейчас, в ситуации с коронавирусом, Офис президента, правительство, мы все работаем как такое одно большое Министерство здравоохранения", - сказал президент Украины.

Украина

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