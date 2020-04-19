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Огонь в Житомирской области Украины уничтожил 39 зданий в пяти населенных пунктах

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В населенных пунктах Житомирской области сгорело 39 зданий, спасателями и сотрудниками лесных хозяйств спасены 45 строений, сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Огнем уничтожено 39 зданий в населенных пунктах Острова, Личманы, Средняя Рудня, Нижняя Рудня и Верхняя Рудня. (...) Спасены 45 зданий", - говорится в сообщении госслужбы в фейсбуке.

В ведомстве добавили, что в Зоне отчуждения основные усилия пожарных направлены на локализацию 4 очагов (с.Корогод, с.Буда, с.Розсоха и с.Кривая Гора) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах, пройденных огнем.

Украина Житомирская область

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