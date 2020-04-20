Российский Су-35 в Сирии подняли в воздух для перехвата самолета-разведчика США

Самолет Су-35. Архивное фото. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российский истребитель Cу-35 перехватил американский самолет-разведчик над нейтральными водами Средиземного моря, американский самолет следовал в сторону объектов РФ в Сирии, сообщили в Минобороны.

Как заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства, инцидент произошел накануне, 19 апреля, около 15:00 по московскому времени. Над Средиземным морем российские военные в Сирии зафиксировали воздушную цель, двигавшуюся в сторону военных объектов РФ.

"Для идентификации цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО авиабазы "Хмеймим", - добавили в Минобороны.

"Летчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США, и взял его на сопровождение. После изменения американским самолетом-разведчиком курса полета от российского военного объекта, истребитель вернулся на аэродром вылета", - отметили в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России происходили и происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.

Су-35 - сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Он разработан в компании "Сухой" и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.