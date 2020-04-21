Октоберфест отменен из-за коронавируса

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Знаменитый пивной фестиваль Октоберфест отменяется в Германии из-за пандемии коронавируса, сообщил во вторник премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

"Жить с коронавирусом - значит жить внимательно. До тех пор, пока нет вакцины, нужно быть осторожными. Мы согласны в том, что риск слишком велик. (. . .) Полумеры ничего не дадут", - сказал Зёдер, которого цитирует таблоид Bild.

Ранее сообщалось, что власти Баварии задумались об отмене фестиваля. При этом все крупные фестивали и праздники в Германии до 31 августа запрещены.

Октоберфест ежегодно собирает в Мюнхене около 6 млн посетителей. В 2019 году они выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели мясо 124 быков и 29 телят.