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Октоберфест отменен из-за коронавируса

Октоберфест отменен из-за коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Знаменитый пивной фестиваль Октоберфест отменяется в Германии из-за пандемии коронавируса, сообщил во вторник премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

"Жить с коронавирусом - значит жить внимательно. До тех пор, пока нет вакцины, нужно быть осторожными. Мы согласны в том, что риск слишком велик. (. . .) Полумеры ничего не дадут", - сказал Зёдер, которого цитирует таблоид Bild.

Ранее сообщалось, что власти Баварии задумались об отмене фестиваля. При этом все крупные фестивали и праздники в Германии до 31 августа запрещены.

Октоберфест ежегодно собирает в Мюнхене около 6 млн посетителей. В 2019 году они выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели мясо 124 быков и 29 телят.

Октоберфест - 2019

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Ежегодно этот всемирно известный праздник посещают около 6 миллионов человек, приезжающих в Мюнхен со всех уголков Германии, а также из других стран По традиции ровно в полдень обер-бургомистр баварской столицы откупоривает 200-литровую бочку со свежесваренным пивом и тем самым дает старт празднованию Октоберфеста. Открытие первой бочки является знаком для хозяев палаток, что можно разливать и продавать пиво.Каждый год "Октоберфест" открывается традиционным шествием, в котором принимают участие оркестры, стрелковые общества, общества национальных костюмов и около 40 празднично украшенных упряжекПосле парада уставшие участники и зрители отправляются пить пивоПраздник проходит на большом открытом поле под названием Терезин луг неподалеку от центра города. К началу фестиваля луг застраивают шатрами и палатками, в которые помещается до 10 000 человек. Главный символ фестиваля - баварские девушки, одетые в национальное платье дирндль. Наряд представляет собой сарафан с фартуком и повязанным на левую сторону бантом.За 16 дней гости фестиваля выпивают миллионы литров пива и съедают сотни тысяч жареных цыплят и сосисок На фестивале разрешается разливать только "октоберфестовское пиво" - специально сваренное мюнхенское пиво, приготовленное в соответствии с местными стандартами. Это пиво можно найти только в сезон фестиваля.На празднике имеется множество аттракционов - от традиционных каруселей до современных конструкций вроде американских горокДовольные посетители укладываются спать прямо на газонах
Ежегодно этот всемирно известный праздник посещают около 6 миллионов человек, приезжающих в Мюнхен со всех уголков Германии, а также из других стран
Октоберфест

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