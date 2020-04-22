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На Украине установили ценовое регулирование на 10 видов продуктов питания

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины ввел ценовое регулирование на время карантина на 10 социально значимых продуктов питания: гречку, сахар, пшеничную муку высшего сорта, макаронные изделия украинского производства, пастеризованное молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушку куриную, минеральную воду без газа и сливочное масло 72,5%.

Соответствующее решение правительство было принято в среду.

Согласно проекту постановления, текстом которого располагает "Интерфакс", правительство ввело ценовое регулирование путем декларирования изменений розничных цен от уровня на дату вступления в силу этого решения. В частности, задекларировать повышение цен в случае вступления проекта постановления в силу необходимо будет за 30 дней, если цена вырастет на 15% и более, за 15 дней - при повышении на 10-15%, за три дня - при повышении на 5-10%.

Декларированию подлежит изменение розничных цен каждого отдельного вида товара, это можно сделать в электронном виде, подав ведомости в Госпродпотребслужбу на ее сайте с использованием электронной подписи.

Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его публикации и будет действовать до окончания карантина на Украине.

В среду же кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. После этой даты правительство может смягчить ряд ограничительных мер.

"Если ситуацию будет содействовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг и возможно другие смягчительные меры", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Украина

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