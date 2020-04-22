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SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink

Орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 420 космических аппаратов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 420 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

"Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 15:30 по времени Восточного побережья США (22:30 мск) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 15 минут после старта ракеты группа спутников Starlink, масса каждого из которых составляет 260 кг, отделилась от второй ступени и вышла на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Это уже седьмой с мая прошлого года вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You в Атлантике, находившуюся в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

Falcon 9 SpaceX Starlink

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