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Во Вьетнаме решили снять карантин после отсутствия заболевших COVID-19 за неделю

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Во Вьетнаме в четверг, 23 апреля, начнут снимать введенные из-за распространения коронавируса ограничения, сообщили региональные СМИ со ссылкой на премьера страны Нгуена Суана Фука.

Он заявил, что введенные жесткие меры социального дистанцирования являются успешным путем борьбы с COVID-19, однако власти по-прежнему должны обеспечивать торговлю, создание рабочих мест и социально-экономическое развитие.

В большинстве городов Вьетнама снимаются ограничения на ведение предпринимательской и другой деятельности, а также на предоставление услуг, открываются магазины, кафе и рестораны. Однако при этом жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции. Как заявил премьер, жителям страны нужно принять "новую норму" образа жизни, призвав людей "носить маски в общественных местах, соблюдать разумную дистанцию и избегать многолюдных собраний".

Определенные ограничения все еще будут действовать в столице Вьетнама Ханое, провинциях Бакнинь и Хазянг, а также городе Хошимин. Полный режим изоляции остается в силе для некоторых районов Ханоя, которые объявлены районами с высокой степенью риска. Там карантинные меры будут действовать до 30 апреля.

С четверга также возобновляются все внутренние полеты вьетнамских авиалиний.

Во Вьетнаме уже не протяжении недели не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19.

Всего в в стране диагностировано 268 заразившихся вирусом, 216 из них выздоровели и выписаны из больниц. Случаев летального исхода пациентов с коронавирусом во Вьетнаме не зафиксировано.

Общенациональный карантин ввели в стране 1 апреля.

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