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Главный санврач Украины доволен работой карантина в стране

Благодаря мерам система здравоохранения может справиться с ростом заболеваемости COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Благодаря карантину система здравоохранения Украины может справиться с ростом заболеваемости COVID-19, пиковых нагрузок нет, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Я доволен тем, как работает карантин в Украине, мы сегодня имеем такой рост количества случаев заболевания COVID-19, с которым справляется система здравоохранения", - сказал он в эфире программы "Право на власть" в эфире канала 1+1.

Ляшко отметил, что фиксируются определенные нарушения карантинных мероприятия, "которые дают всплески, но не пиковые нагрузки, выходящие за рамки допустимого темпа роста", поэтому карантинные мероприятия были продлены до 11 мая.

Он также сообщил, новые вспышки, которые фиксируются в последнее время, часто связаны с посещением храмов.

При этом Ляшко подчеркнул, что "каждый конкретный случай массового нарушения карантина рассматривается с принятием определенных управленческих решений".

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