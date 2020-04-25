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На Шри-Ланке на выходных ввели комендантский час

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки ввели комендантский час на выходные дни после роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщает The Guardian.

Накануне на Шри-Ланке выявили 46 новых случаев заражения, это самый высокий результат за сутки. После этого руководство страны распорядилось о возобновлении комендантского часа до понедельника 27 апреля.

Всего с начала пандемии на острове выявлено 420 случаев, семь зараженных COVID-19 человек скончались.

Шри-Ланка коронавирус

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