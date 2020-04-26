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Премьер Италии заявил о планах снова запустить промышленность 4 мая

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что нацелен на возобновление работы существенной части промышленности страны 4 мая.

"Мы работаем в настоящее время над тем, чтобы можно было разрешить (4 мая - ИФ) возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности", - пояснил о в интервью газете La Repubblica.

При этом компаниям будет предписано соблюдать жесткие санитарные нормы.

Кроме того, итальянские власти отдельно рассматривают стратегически важные предприятия, в частности, те, которые занимаются экспортом. Они уже со следующей недели смогут получить от префектур разрешение на возобновление работы.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, за весь период в Италии выявлен 195 351 случай заболевания коронавирусом, умерли 26 384 человека.

В управлении гражданской обороны Италии констатируют уменьшение числа пациентов, которые сейчас проходят лечение от коронавируса.

Италия коронавирус

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