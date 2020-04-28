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Министр заявил, что Ким Чен Ын выполняет государственные дела в обычном режиме

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Северокорейские СМИ продолжают сообщать о работе лидера Ким Чен Ына, указывая на то, что он нормально справляется с государственными делами, заявил министр по делам объединения двух Корей Ким Ен Чхоль, выступая на парламентской сессии Национального собрания Южной Кореи.

"Северокорейские СМИ опубликовали сообщения, связанные с работой председателя Ким Чен Ына после его присутствия на заседании Политбюро, предполагая, что он занимался государственными делами в обычном режиме", - сказал он законодателям.

В свою очередь, министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва, также присутствовавшая на парламентской сессии, заявила: "Несмотря на ряд недавних сообщений СМИ, никаких необычных признаков внутри Северной Кореи обнаружено не было".

По ее мнению, Пхеньян сосредоточился на предотвращении распространения COVID-19.

"Хотя КНДР утверждает, что у нее нет заболевших коронавирусом, страна придает большое значение укреплению здравоохранения и медицинских возможностей", - сказала она, ссылаясь на сообщения о церемонии закладки фундамента больницы в Пхеньяне и расширении бюджета страны на здравоохранение.

Северокорейские государственные СМИ недавно опубликовали сообщения о деятельности Ким Чен Ына. В частности, сообщалось об отправке дипломатических писем и передаче подарков почетным гражданам.

Вечером в понедельник ЦТАК сообщило о том, что Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту ЮАР.

При этом СМИ не опубликовали новых фотографий лидера.

Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике. Некоторые СМИ предполагали, что он может быть тяжело болен или умер.

КНДР Южная Корея

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