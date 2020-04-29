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Вице-спикер армянского парламента подрался с противниками Пашиняна

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Драка между вице-спикером парламента Армении Аленом Симоняном и членами общественно-политической организации "Адеквад" произошла вечером в среду в Ереване.

Член организации Константин Тер-Накалян разместил в фейсбуке фотографию главы "Адеквада" Артура Даниеляна с разбитым носом, написав, что Симонян напал на Даниеляна.

Между тем 39-летний вице-спикер заявил армянской службе радиостанции "Свобода", что Даниелян и его друзья напали на него на улице.

"У Даниеляна поврежден нос, у меня ушиб в области головы. Сейчас я вместе с полицейскими", - сказал Симонян.

Организация "Адеквад" выступает против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, утверждая, что Арменией на самом деле управляет "Фонд Сороса".

Армения Ереван Никол Пашинян

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