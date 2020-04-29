США пообещали наказать страны в случае смерти от COVID-19 задержанных за рубежом американцев

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Страны, в которых кто-либо из несправедливо задержанных американцев умрет от последствий заражения коронавирусом, понесут за это ответственность, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Если вы необоснованно задержали американцев во время этого периода (пандемии COVID-19 - ИФ), и они заразились и скончались из-за коронавируса, мы строго привлечем вас к ответственности", - заявил Помпео на брифинге в госдепе.

При этом он добавил, что все несправедливо задержанные американцы немедленно должны быть освобождены.