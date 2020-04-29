Житель юга Киргизии хранил дома 7 тонн похищенной нефти

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Два гражданина Киргизии задержаны на юге страны за кражу 37 тонн нефти у предприятия "Кыргызнефтегаз", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Управления внутренних дел (УВД) Джалал-Абадской области республики.

Сотрудники милиции нашли семь из этих 37 тонн в доме у жителя города Кызыл-Кия Баткенской области (город близ границы с Узбекистаном). Цистерны с остальными 30 тоннами были обнаружены в лесном хозяйстве в Джалал-Абадской области.

По предварительным данным, сырье вывозилось с нефтеперерабатывающего предприятия "Кыргызнефтегаз" в цистерне для перевозки каучука.

ОАО "Кыргызнефтегаз" является крупнейшим нефтегазодобывающим предприятием в Киргизии. Ежегодная добыча нефти составляет от 75 тыс. до 80 тыс. тонн. Государству принадлежат свыше 85% акций компании.

В марте 2019 года председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали "дорожную карту" по участию "Газпрома" в приобретении имущества и активов ОАО "Кыргызнефтегаз".