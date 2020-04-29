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Королевские ВВС сообщили о перехвате противолодочных самолетов РФ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Британские истребители Typhoon из состава дежурных сил постоянной готовности в среду вылетали на "перехват" и сопровождение пары российских дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142 над Северным морем, сообщили Королевские ВВС.

"Истребители дежурных сил Королевских ВВС Typhoon поднимались в воздух с авиабазы Лоссимут для наблюдения за двумя патрульными противолодочными самолетам Ту-142, когда они находились в зоне интересов Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.

"Этим утром два российских Ту-142 приближались с северо-востока, осуществляя полет в международном воздушном пространстве над Норвежским и Северным морями", - указывается в сообщении. При этом Королевские ВВС отметили, что в суверенное воздушное пространство Великобритании российские самолеты не входили.

Для обеспечения длительности полетов истребителей с авиабазы Брайз Нортон в Англии также поднимался самолет-заправщик Voyager.

По данным Королевских ВВС, за российскими военными самолетами также следили норвежские истребители F-16 и F-35, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A AWACS командования НАТО.

"Эти российские бомбардировщики являются пережитками холодной войны, они не следуют международным правилам воздушного движения и представляют опасность для гражданских и военных самолетов. Несмотря на глобальную пандемию, Королевские ВВС и наши союзники продолжают следить за тем, чтобы российские военные полеты не представляли угрозы для воздушного пространства НАТО и Великобритании", - заявил главный маршал авиации, начальник штаба Королевских ВВС Майк Уигстон.

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