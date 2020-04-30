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Браслет Cartier продан с онлайн-аукциона за рекордную сумму

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Аукционный дом Sotheby's продал на онлайн-торгах браслет знаменитой фирмы Cartier за рекордную для такого вида торгов сумму в $1,34 млн, сообщает Scottish Financial News.

Изначально стоимость браслета Tutti Frutti оценивалась $600-800 тысяч. Имя покупателя не называется.

Как уточняет портал Barron's, браслет украшен сапфирами, изумрудами, рубинами и бриллиантами, а также ониксами и черной эмалью. Он является классическим экземпляром украшения в стиле ар-деко.

В аукционном доме отмечают, что подобные ювелирные украшения зачастую покупают, просто чтобы обладать ими или выставлять, но этот браслет Cartier действительно можно носить. Впрочем предыдущей владелец заявляет, что украшение надевали всего один раз.

Cartier Sothebys

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