Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Азербайджане

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в ночь на понедельник на территории Азербайджана в пяти километрах от границы с Грузией, сообщил грузинский Национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 00:03 по тбилисскому времени (23:03 по Москве).

Центральная точка очага землетрясения находился на глубине 27 километров.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.