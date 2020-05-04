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SpaceX отложила запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX отменила запланированный на 7 мая запуск на орбиту очередной партии из 60 мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил сайт Spaceflight Now.

О новой дате запуска ракеты со спутниками данных пока нет.

Как сообщалось, 23 апреля тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink, доведя орбитальную группировку до 420 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Запуск был осуществлен, несмотря на пандемию коронавируса в США. По данным командования космодрома на мысе Канаверал, там предпринимаются меры предосторожности для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Откладываются практически все запланированные космические запуски.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX

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