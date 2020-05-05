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На Украине зафиксирован почти 50-процентный всплеск безработицы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных на Украине на 48% больше, чем по сравнению с маем прошлого года, заявляют в Государственном центре занятости страны.

В количественном выражение число безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. человек. На соответствующую дату прошлого года их было 308,3 тыс..

С начала действия карантина, то есть с 12 марта 2020 года, статус безработного получили почти 156 тыс. граждан.

При этом количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилась до 53 тысяч (по состоянию на начало мая), что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.

Сохраняется спрос на работников в сфере сельского и лесного хозяйства, торговли и услуг, логистики (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом), в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи (медицинские сестры, социальные работники), обеспечения правопорядка (охранник, сторож).

Украина

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