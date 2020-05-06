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Трамп поделился причиной бессоницы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассказал, что не может уснуть полночам, так как думает об умерших от последствий заражения коронавирусом COVID-19 соотечественниках.

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"Я не могу уснуть по ночам, так как постоянно думаю об этом", - заявил он в интервью телеканалу ABC.

Трамп, обращаясь к американцам, потерявшим из-за коронавируса близких людей, сказал: "Я люблю вас" и пообещал искоренить COVID-19.

"У нас есть враг, и мы должны его победить", - отметил президент США.

В США зафиксировали более 70 тыс. смертей пациентов от последствий заражения коронавирусом. Это - самый высокий показатель в мире.

Трамп давно известен тем, что очень мало спит. Сам он неоднократно рассказывал, что это - большое преимущество в работе, так как рано утром, пока многие ещё спят, он уже может решать важные вопросы.

Американские СМИ дают разные оценки того, сколько обычно времени спит президент: в основном встречаются сообщения о трёх, четырёх или пяти часах сна.

США Дональд Трамп

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