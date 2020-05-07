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США намерены обнародовать 53 документа о "вмешательстве России" в выборы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл заявил, что 53 стенограммы, якобы свидетельствующие о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, могут быть преданы гласности, сообщают американские СМИ.

По их данным, об этом Гренелл уведомил председателя Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа в письме.

Ранее Белый дом выступал против публикации материалов из опасений, что в них могут быть государственные секреты. Официальный представитель Комитета по разведке подтвердил, что это решение было принято "после более чем годичной ненужной задержки".

Как сообщалось ранее, Министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупреждает о возможных попытках РФ вмешаться в предстоящие в текущем году президентские выборы.

В меморандуме, озаглавленном "Возможная российская тактика в преддверии выборов в США 2020 года", подчеркивается, что чиновники администрации Трампа продолжают бить тревогу по поводу "перспектив будущего вмешательства" России в американскую политику.

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