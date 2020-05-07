Холдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Выручка телекоммуникационного холдинга VEON в I квартале 2020 года по МСФО снизилась на 1,3% в годовом измерении и составила $2,097 млрд. Негативный эффект на выручку оказало влияние колебаний курсов валют ($34 млн в течение квартала).

В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса. Ранее холдинг сообщал, что ожидает по итогам 2020 года органический рост выручки на уровне 1-3% (в 2019 году органический рост показателя составил 3,4%, фактическая выручка снизилась на 2,5% - до $8,86 млрд.) и увеличения органической EBITDA в диапазоне 4-6%.

Выручка оказалась чуть ниже прогнозируемой. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", снижение показателя ожидалось на уровне 0,7% ($2,11 млрд), EBITDA оказалась лучше прогноза (ожидалась на уровне $912 млрд).

В I квартале EBITDA холдинга снизилась на 29,1%, до $920 млн. Рентабельность по показателю составила 43,9%. Скорректированная EBITDA снизилась на 3%, снижение без учета курсовых разниц составило 1,8%. Основным фактором, негативно повлиявшим на показатели, стала деятельность в России, где EBITDA снизилась год к году на 8,9%, поясняет VEON.

Также негативно на выручку и EBITDA повлияли налоговые изменения в Пакистане.

Органически (без учета местных валют на рынках присутствия холдинга) выручка показала рост на 0,3%. Выручка от мобильной и фиксированной связи составила $1,98 млрд, что ниже I квартала 2019 года на 1,4% (органически - прирост на 0,2%). Консолидированная выручка от передачи данных выросла на 16,6% и составила $662 млн (органически - рост на 18,3%).

Показатель FCF снизился за квартал на 71,8% и составил $104 млн.

Чистый долг VEON составил на конец марта $7,74 млрд, снизившись год к году на 6,3%, за квартал. Соотношение чистого долга к EBITDA - 2х.

Капзатраты по группе составили $413 млн (-6,3%), операционные капзатраты - $368 млн (-5,4%).

Общее число абонентов VEON составило 211 млн (снижение за год на 0,1%). Количество пользователей фиксированного широкополосного интернета увеличилось на 9% и достигло 4,3 млн.

Результаты "Вымпелкома"

Выручка входящего в VEON сотового оператора "Вымпелком" в I квартале снизилась на 2,6%, до 67,5 млрд руб.

Мобильная сервисная выручка упала на 4,4%, до 52,5 млрд рублей. На сокращение показателя повлияло падение выручки от роуминга и продолжающееся преобладание безлимитных тарифов на рынке.

Выручка от фиксированной связи выросла за квартал на 7,2% и составила 9,1 млрд рублей.

Показатель EBITDA составил 28,2 млрд рублей, сокративший в отчетном периоде на 8,9%. Рентабельность - 41,8% (против 44,7% годом ранее). Снижение связано с продолжающимся падением выручки оператора, а также ростом вложений в работу сети.

CAPEX за вычетом расходов на лицензии сократился в I квартале на 30,7%, до 12,1 млрд руб. вследствие распределения сроков по развертыванию сети.

Количество мобильных абонентов за I квартал снизилось год к году на 1,4% и составило 53,5 млн (из них 34,4 млн пользователи мобильного интернета), количество пользователей ШПД выросло на 8,5%, до 2,7 млн. Показатель ARPU сократился на 2,9%, до 323 руб.

По данным на 29 апреля, "Вымпелком" из-за вспышки COVID-19 временно закрыл порядка 34% собственной розницы и 25% франшизы, что привело к значительному снижению продаж устройств и SIM-карт. Влияние этого фактора на результаты компании в компании ожидают "в ближайшие месяцы", в отчетном периоде выручка от продаж оборудования сократилась на 1,7%.

В соответствии со стратегией по оптимизации розницы и ее цифровизации, оператор в отчетный период закрыл больше 300 магазинов. Таким образом, количество закрытых объектов за 9 месяцев составило 500 магазинов.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.