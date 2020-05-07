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В Китае начали расследование случая с вибрирующим 16-километровым мостом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Власти китайского города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юго-востоке КНР начали расследование случая с вибрирующим морским мостом Хумэнь (Humen), сообщает китайская газета Global Times.

Мост начал странным образом вибрировать во вторник, 5 мая, что взволновало многих местных жителей, решивших, что конструкция может обрушиться, отмечает издание. Президент Международной ассоциации мостов и строительных конструкций Гэ Яоцзюнь (Ge Yaojun), участвующий в расследовании инцидента, предположил, что мост, скорее всего, начал вибрировать из-за того, что на нем во время ремонта установили пластиковые аварийные барьеры высотой 1,2 метра.

Эти заграждения изменили аэродинамическую структуру моста и привели к тому, что конструкция начала вибрировать, когда ветер достигает определенной скорости, предположил эксперт.

В тот же день, 5 мая, аварийные барьеры были убраны с моста, однако на следующий день он продолжил вибрировать, хотя и с меньшей силой. Инженер из управляющей компании моста Хумэнь Чжан Синьминь (Zhang Xinmin) заявил, что мост продолжает трястись по инерции и что постепенно это прекратится, так как аварийные заграждения, изменившие его аэродинамическую структуру, были убраны.

Пекинский эксперт по мостам заявил Global Times, что эти вибрации не повлияют на безопасность и срок службы сооружения в Гуанчжоу. По его словам, вызываемые ветром вибрации могут происходить, если мост длиннее километра и если его аэродинамическая конструкция была изменена.

Как сообщила газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на полицию провинции Гуандун, мост в Гуанчжоу был временно закрыт из-за аномально сильных вибраций.

Длина моста Хумэнь составляет почти 16 км. Он был открыт в 1999 году. Мост связывает Гуанчжоу и город Дунгуань (важный промышленный центр в Гуандуне).

Гуанчжоу Гуандун Китай

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