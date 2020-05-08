В украинских СИЗО появились платные камеры с улучшенными условиями содержания

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В украинских следственных изоляторах запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Первым справился Киевский СИЗО - заработали четыре камеры: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц", - написал он в фейсбуке.

Малюська также сообщил, что на следующей неделе министерство обеспечит возможность оплаты онлайн на сайте "Онлайн дом юстиции".

"Полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями", - написал он.

По словам министра, целью введения услуги платных камер является ликвидация коррупции и дополнительное финансирование для следственных изоляторов.

В то же время Малюська подчеркнул, что это не будут "VIP-камеры". "Мы предоставляем возможность пользоваться большей, чем обычно площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых приборов. Ну, и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах", - пояснил он.

Министр подчеркнул, что услуга платных камер не нарушает права человека. "Как и ранее, мы обеспечиваем функционирование бесплатных камер, и их состояние не только не ухудшится, а наоборот, будет улучшено за счет доходов, генерируемых платными камерами", - добавил Малюська.

Он также отметил, что улучшенные условия будут только в следственных изоляторах, то есть для людей, в отношении которых не вынесен приговор суда и которые считаются невиновными в совершении преступления.

"Что касается преступников (т.е. тех, в отношении которых приговоры вступили в законную силу), то им никакие улучшенные условия за деньги создаваться не будут. В тюрьмах все будут в равных условиях и будут отбывать установленное судом наказание за совершенное преступление", - уточнил министр.